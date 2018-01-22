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Киев передал Донбассу помилованную Порошенко женщину
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Киев передал республикам Донбасса помилованную женщину 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер

Киев предал самопровозглашенным республикам Донбасса помилованную президентом Украины женщину. Об этом, как передает РИА Новости, сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

По словам народного депутата, женщина во время совершения преступления получила травмы, у нее ампутированы конечности. При этом у осужденной есть маленький ребенок. Ранее она сама попросила Петра Порошенко о помиловании.

Теперь Киев ожидает передачи украинского военного в рамках договоренностей, достигнутых контактной группой в Минске, а также продолжает работу по освобождению из плена в Донбассе других украинцев, добавил вице-спикер Рады.

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