Китаянка притворилась беременной, чтобы пронести в самолет щенка

Китаянка притворилась беременной, чтобы пронести в салон самолета щенка

Китаянка, в целях экономии, притворилась беременной, и в силиконовом животе пыталась пронести в салон самолета маленького щенка. Однако работников аэропорта заинтересовала повышенная нервозность девушки и ее шевелящийся живот.

В китайском городе Ухань 21-летняя студентка местного колледжа решила добраться домой, в провинцию Ганьсу, при помощи самолета. Чтобы перевезти своего питомца, белого щенка, она приобрела в магазине силиконовый живот, предназначенный для имитации беременности, засунула внутрь маленького белого щенка, и приклеила пузо на себя.

При прохождении регистрации, сотрудников аэропорта смутила повышенная нервозность девушки, и они отозвали ее для проведения дополнительной проверки, во время которой заметили, что живот девушки начал странно дергаться, после чего вызвали полицию. Испуганная девушка тут же отстегнула силиконовый живот, и во всем созналась. Теперь, хитрой студентке предстоит выплатить штраф.