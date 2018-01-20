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Курды об операции в Африне: «Мы ответим на атаки»
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«Мы ответим на атаки». Курды рассказали о турецкой операции в Африне 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: © AFP 2018 / Nazeer al-Khatib

Турецкие атаки не останутся без ответа, заявил пресс-секретарь сил самообороны сирийских курдов (YPG) Рожахат Родж в интервью Sputnik Türkiye.

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Как сообщил Родж, турецкие военные самолеты произвели бомбардировку по 100 точкам в районе Африна и обстреляли позиции курдских сил самообороны. По его словам, жертв среди бойцов YPG нет.

"Турецкие военные и отряды Свободной сирийской Армии (ССА. — Прим. ред.) захотели войти в Африн с территории района Бильбиле, но силы YPG не позволили им это сделать", — заявил представитель курдов.

Роджа отметил, что столкновения и бомбардировки в зоне конфликта продолжаются.

"Их атаки не останутся без ответа. По нашей информации, в авиаударах участвуют 56 военных самолетов. Самолеты турецких ВВС также ударили по населенным пунктам, ранены 7 гражданских лиц", — добавил пресс-секретарь курдских сил самообороны.

Операция Турции против курдских формирований в сирийском Африне началась 20 января в 17.00 мск. Как заявил турецкий генштаб, она направлена против сирийской курдской партии "Демократический союз", сил самообороны сирийских курдов и "Исламского государства"*. Целью операции названа "зачистка региона от террористов и спасение братского народа от террористического гнета".

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия будет поддерживать требование ООН прекратить турецкую операцию. По его словам, операция "Оливковая ветвь" грубо нарушает сирийский суверенитет.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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