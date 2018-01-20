Порошенко отдохнул на полмиллиона долларов

Полмиллиона долларов за семь дней, или Зимние каникулы Петра Порошенко

Семь дней, шесть ночей. СМИ установили подробности новогоднего отдыха Петра Порошенко. Начало января украинский президент провел на Мальдивах. Поездка обошлась ему в полмиллиона долларов. При этом официальные источники заявляют, что глава государства отметил праздники дома в кругу семьи.

В Рождественскую ночь президент Украины Порошенко по традиции поздравил народ с великим праздником. Однако, как оказалось очень скоро, это была запись, сделанная заранее. 1 января Порошенко со спутниками (а это были семеро взрослых и двое детей) улетел отдыхать на Мальдивы. Вот его первое появление в прямом эфире после отпуска — 9 января Порошенко встречается с главой национальной полиции и говорит о резонансном убийстве.

Украинские журналисты провели расследование. Из киевского аэропорта Борисполь в город Мале президент летит на самолете Falcon 7X. Чартер обошелся в 188 тысяч долларов. А вот ролик пятизвездочного отеля, который состоит из частных вилл. Самую дорогую с 1 по 8 января арендовал Мусье Петро инкогнито с друзьями. После пробуждения — небольшой завтрак, потом — йога, второй завтрак, массаж, спортивные занятия, плавание с маской. Обещают полную релаксацию. Затем — аперитив, обед, являющий гастрономические причуды. И так до ночи. Аренда виллы — 276 тысяч долларов. Развлечения, еда и питье обошлись Порошенко в 37 тысяч 500 долларов. Все вместе, если перевести на гривны, — 14 миллионов. Мусье Петро никогда не экономил на своем отдыхе и на подарках близким.

Если бы так отдыхал известный киноактер, никому бы не было до этого дела. Но это президент страны, которая ведет войну, где наблюдаются небывалый экономический спад и обнищание людей. Впрочем, Порошенко цинично улаживал свои дела со счетами, даже когда украинская армия попала в Иловайский котел. Тогда потери украинской армии составили более 300 убитых и более 400 раненых.

"Это переходит все границы. Льется кровь, идет гражданская война. Вместо того чтобы перевести эти деньги детским домам, он тратит их на отдых", — комментирует ситуацию народный депутат Украины 4, 5 созывов Алексей Журавко.

Интересно, что украинский народ и раньше знал о миллионных тратах Порошенко, о его бизнесе, о его панамских офшорах, куда он выводил деньги. Но особой реакции не было. Она появилась сейчас — после того, как на Першем канале показали это расследование. И, как считают эксперты, такое расследование очень нужно определенным силам.

По мнению экспертов, Петр Порошенко не может оставлять ситуацию без внимания. Он должен отреагировать на расследование, жестко ответить оппонентам. Кстати, журналисты обратились в администрацию президента Порошенко. Там ответили, что он "оплатил сам с собственного счета, что будет отражено в его электронной декларации".