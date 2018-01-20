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США открестились от заявления Киева
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Белый дом открестился от заявления Киева о встрече Порошенко и Трампа 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: REUTERS/Christian Hartmann

В Вашингтоне прокомментировали заявление главы МИД Украины Павла Климкина о запланированной двусторонней встрече в швейцарском Давосе президента Петра Порошенко с лидером США Дональдом Трампом. Об этом агентству ТАСС заявил представитель Белого дома.

«Полноформатная встреча не запланирована, но лидеры могут встретиться друг с другом на одном из мероприятий на полях Всемирного экономического форума», — пояснили в администрации президента США.

Ранее 19 января Климкин в эфире телеканала «Интер» заявил, что Порошенко и Трамп проведут двусторонние переговоры. «О чем можно разговаривать в формате общей встречи? Ну, конечно, они будут разговаривать как два президента. Какой смысл обсуждать вопрос и очень чувствительные вопросы в формате каком-то очень общем», — передает «Интерфакс-Украина».

Глава украинской дипломатии добавил, что у Порошенко в рамках форума запланировано около 20 встреч.

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