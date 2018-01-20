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«Смывший грехи» Саакашвили стал звездой соцсетей
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«Зашел грузином, вышел украинцем»: в Сети высмеяли фото купания Саакашвили 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © REUTERS / Olga Jakimovich

В сети обсуждают крещенские купания бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который впервые окунулся в Днепр.

Фото купаний разместил на своей странице в Facebook сам Саакашвили. "Гидропарк, много хороших теплых людей и мое первое купание в очень холодной воде на Водохреще", — написал политик.

Пользователи Twitter высмеяли фотографии.

"Зашел грузином, вышел украинцем", — написал Шахтер с Донбасса.

​Многие обратили внимание на "густую растительность" на теле Саакашвили.

"Хоть бы свитер снял бы мохеровый!", "С такой махрой не то, что в проруби полчаса плавать, на снегу спать спокойно можно", — заметили Varg Veum и зюзюка барбадокская.

​Купающегося политика также сравнили с бобром.

​Ранее мэр Киева Виталий Кличко, искупавшись с коллегами, пошутил, что не все чиновники украинской столицы сразу вынырнут из проруби в 2019 году.

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