«Смывший грехи» Саакашвили стал звездой соцсетей

В сети обсуждают крещенские купания бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который впервые окунулся в Днепр.
Фото купаний разместил на своей странице в Facebook сам Саакашвили. "Гидропарк, много хороших теплых людей и мое первое купание в очень холодной воде на Водохреще", — написал политик.
Пользователи Twitter высмеяли фотографии.
"Зашел грузином, вышел украинцем", — написал Шахтер с Донбасса.
Зашёл грузином вышел украинцем— Шахтёр c Донбасса (@Leningrades) 19 января 2018 г.
Многие обратили внимание на "густую растительность" на теле Саакашвили.
"Хоть бы свитер снял бы мохеровый!", "С такой махрой не то, что в проруби полчаса плавать, на снегу спать спокойно можно", — заметили Varg Veum и зюзюка барбадокская.
Хоть бы свитер снял бы мохеровый！— Varg Veum (@Varg_Veum_) 19 января 2018 г.
С такой махрой не то что в проруби полчаса плавать, на снегу спать спокойно можно. — зюзюка барбадокская (@zuzukabarb) 19 января 2018 г.
Купающегося политика также сравнили с бобром.
На бобра похож— игорь кривцов (@ig6625) 19 января 2018 г.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко, искупавшись с коллегами, пошутил, что не все чиновники украинской столицы сразу вынырнут из проруби в 2019 году.