«Смывший грехи» Саакашвили стал звездой соцсетей

«Зашел грузином, вышел украинцем»: в Сети высмеяли фото купания Саакашвили

В сети обсуждают крещенские купания бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который впервые окунулся в Днепр.

Фото купаний разместил на своей странице в Facebook сам Саакашвили. "Гидропарк, много хороших теплых людей и мое первое купание в очень холодной воде на Водохреще", — написал политик.

Пользователи Twitter высмеяли фотографии.

"Зашел грузином, вышел украинцем", — написал Шахтер с Донбасса.

Зашёл грузином вышел украинцем— Шахтёр c Донбасса (@Leningrades) 19 января 2018 г.

​Многие обратили внимание на "густую растительность" на теле Саакашвили.

"Хоть бы свитер снял бы мохеровый!", "С такой махрой не то, что в проруби полчаса плавать, на снегу спать спокойно можно", — заметили Varg Veum и зюзюка барбадокская.

Хоть бы свитер снял бы мохеровый！— Varg Veum (@Varg_Veum_) 19 января 2018 г.

С такой махрой не то что в проруби полчаса плавать, на снегу спать спокойно можно. — зюзюка барбадокская (@zuzukabarb) 19 января 2018 г.

​Купающегося политика также сравнили с бобром.

На бобра похож— игорь кривцов (@ig6625) 19 января 2018 г.

​Ранее мэр Киева Виталий Кличко, искупавшись с коллегами, пошутил, что не все чиновники украинской столицы сразу вынырнут из проруби в 2019 году.