Турция перешла в атаку

Позиции сирийских курдов в районе города Африн подверглись массовому артиллерийскому обстрелу со стороны Турции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на турецкое агентство «Анадолу».

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За день турецкая артиллерия нанесла по объектам сирийских курдов из Партии демократического союза (ПДС), которую Анкара считает террористической, не менее 10 ударов в ответ на обстрелы с их стороны.

Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли в интервью телеканалу A Haber заявил, что решение начать наземное наступление на военные отряды ПДС изменено не будет.

Турецкие СМИ считают, что Анкара находится на грани военной операции в подконтрольном ПДС Африне. Анкара считает освобождение Африна от курдов приоритетным направлением.