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Ситуация в Донбассе резко обострилась
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Ситуация в Донбассе резко обострилась 

Рамблер 26 минут назад
Фото: РИА Новости

В Донбассе зафиксирован 70%-й рост количества случаев нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщил первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг, передает «Украинская правда».

«Мы зафиксировали более 6500 нарушений режима прекращения огня. Это более чем на 70% по сравнению с предыдущим отчетным периодом», — сказал он.

Хуг также сообщил, что наблюдатели заметили большое количество новых траншей вдоль линии разграничения, что свидетельствует о начале новых военных действий.

>> Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса

Резко возросло количество случаев использования запрещенного тяжелого вооружения — с 6 случаев в первую неделю января до 370 в период с 8 по 14 января.

Накануне сообщалось, что в Краматорске погиб наблюдатель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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