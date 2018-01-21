Турецкие танки вошли в сирийский Африн

Турция ввела танки в Сирию в рамках операции «Оливковая ветвь», сообщает турецкий телеканал NTV.

«Во второй день операции «Оливковая ветвь» Свободная сирийская армия, которая вошла в регион Африн, начала широкомасштабную операцию на суше. Наши военные источники сообщили, что ее поддерживают танки турецкой армии», — передает телеканал.

Сообщается также, что турецкая армия применила артиллерию, атаковав цели вблизи границы Сирии и Турции.

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По словам источника, курды не оказывают сопротивления танкам и отходят вглубь Сирии, покидая приграничные территории.

Накануне Анкара приступила к операции против курдских формирований. Ее название — «Оливковая ветвь». В субботу позиции курдов атаковали самолеты Турции. Военные заявили, что обстреляли исключительно «объекты террористов». Курды заявили, что готовы обороняться.

Сирия осудила действия Анкары, назвав их посягательством на свой суверенитет.

Россия передислоцировала сотрудников Центра примирения и военных полицейских из Африна в другой район. Это сделано в целях безопасности.

По мнению российских военных, реакцию Турции вызвали действия США, решивших поддержать курдов и обособить районы их проживания на территории Сирии. Анкара опасается создания курдского государства рядом со своей границей.