Обзор зарубежных СМИ: «России пришлось забрать Крым»

В Сирии пообещали «неизбежный конец сыновей» Дудаева

Сирийское издание Syria Al Yoom пишет о «неизбежном конце сыновей [сторонников — прим. ред.]» одного из лидеров чеченских боевиков Джохара Дудаева «и их друзей в Сирии». Как отмечает издание, в Идлибе среди множества террористов из разных стран также находятся около трех тысяч боевиков из Чечни, чья «идеология и тактика восходят к Дудаеву».

Издание напомнило, что Дудаев был ликвидирован «в результате точного российского авиаудара» в апреле 1996 года: он сделал звонок по спутниковому телефону, полученному от турецкой разведки. Турецкая сторона передала данные американцам, те вычислили его координаты и предоставили их России. По версии Syria Al Yoom, эта история может иллюстрировать будущее террористических группировок, бессильных перед сотрудничеством и волей мировых держав.

Израильскому депутату пообещали показать демократию в России

Times of Israel пишет об израильском политике Моше Гафни, который сравнил Израиль с Россией после публикации записи его выступления на закрытом заседании.

По словам Гафни, из-за таких инцидентов его страна «скоро превратится в Россию». Российская сторона обратила внимание на его заявление и предложила развеять «ложные стереотипы» и «русофобскую пропаганду», пригласив его в РФ. Депутату пообещали продемонстрировать «свободу политической активности». В выступлении, которое Гафни не хотел предавать огласке, он говорил о создании группы инспекторов-неевреев, которые будут проверять, закрыты ли магазины в Шаббат. Этот шаг раскритиковали неортодоксальные политики.

«Месть Хиллари»: американцы поиздевались над Москвой из-за отсутствия солнца

The New York Times связало «депрессию» москвичей с недостатком солнечного света: в декабре солнце над российской столицей светило рекордно короткое время — только шесть минут.

Для некоторых американцев эта новость стала поводом пошутить. «Зачем вам солнце, если ваш особый путь освещен солнцеликим Путиным», — цитирует газета одного из интернет-пользователей. Другой комментатор назвал недостаток солнечного света «местью Хиллари [Клинтон]» за проигрыш на выборах президента США.

Кандидат в президенты Финляндии: России пришлось забрать Крым

Финское издание MTV.fi пишет о кандидате на пост президента Финляндии Пааво Вяюрюнене, сделавшем необычное для западных политиков заявление.

По его словам, у России не было альтернатив, кроме присоединения Крыма, так как «при поддержке США в Киеве произошел госпереворот», а «новое руководство запретило русский язык» и решило стать союзником НАТО. Вяюрюнен отметил, что ситуация с Крымом подавалась в СМИ однобоко, и призвал Финляндию не создавать образ России «как угрозы».

Молодого австрийского канцлера назвали «головной болью» для Меркель

Deutsche Welle пишет, что федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, пришедший к власти «в нежном 31-летнем возрасте», может стать «головной болью» для коллеги из Германии Ангелы Меркель.

По мнению автора статьи Михаэлы Кюфнер, Курца привела в канцелярию «бесстыдная уверенность в себе». Также журналистка обвинила его в «склонности к популизму» и готовности вступать в партнерские отношения, «которые пугают других». Кюфнер отметила, что его отношения с правым крылом австрийской Партии свободы и французским Национальным фронтом «должны вызвать истинное отвращение» у Меркель. Deutsche Welle отмечает, что Меркель выступает за евроинтеграцию, а Курц хочет возвращения власти отдельным странам.