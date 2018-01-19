Ещё
Трамп предложил отказаться от Минска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп предложил отказаться от Минска 

Ридус 2 часа назад
Фото: © Коллаж/Ridus

Президент США Дональд Трамп предлагает перенести переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе из Минска в другое место. Об этом сообщил недавно встречавшийся

с ним президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Мы говорили о том, что «Минск-1» застопорился, в тупике, нужен «Минск-2». Он говорит: «Давай в другом месте». Я говорю: «Давайте»», — рассказал он в четверг на пресс-конференции в Нью-Йорке.

«Вообще это первоначально должно было быть в Казахстане. Я поездки делал, чтобы собрать всех, чтобы встретились там. Так договорились, что в этом направлении будем работать», — цитирует Назарбаева «Интерфакс».

Президент Казахстана разделяет мнение о том, что Минские договоренности зашли в тупик, и поддерживает скорейший ввод в Донбасс миротворцев, которые должны будут «определить границу».

«Надо сближать их позиции как-то, подходить к взаимопониманию. Этого взаимопонимания сегодня нет», — подытожил Назарбаев.

Столица Казахстана Астана с января 2017 года является площадкой для переговоров по ситуации в Сирии с участием представителей сирийской власти и оппозиции.

Ридус: последние новости
Трампа обвинили в сталинизме Батон колбасы спас застрявшего в холодильнике мясника Медики рассказали, почему опасно сдерживать чих
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крупнейшие в мире атомные подлодки РФ уничтожат
Путин на Крещение окунулся в прорубь на Селигере
В Израиле испугались «превращения в Россию»
«Простите нам наше счастье»
РФ не присоединится к договору о ядерном оружии
Видео
00:00
Рыбаки спаслись от смерти за секунды до столкновения с катером
Происшествия
02:44
Захарченко: Украина собралась воевать
В мире
02:00
52 человека заживо сгорели в автобусе в Казахстане
Происшествия В мире
00:18
Путин возложил цветы на Пискаревском кладбище
Политика Общество
00:48
Европу парализовало
Погода ДТП
00:17
Сати Казанова впервые показала маму
Шоу-бизнес
01:16
Экс-жена обжаловала развод с Джигарханяном
Шоу-бизнес
01:03
Иней заколдовал дом в Екатеринбурге
Общество
00:22
Глюк'оZа «пропала» из-за банкротства мужа
Шоу-бизнес Другое
00:58
Снежный человек довёл собак до истерики
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение