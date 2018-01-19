Трамп предложил отказаться от Минска

Президент США Дональд Трамп предлагает перенести переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе из Минска в другое место. Об этом сообщил недавно встречавшийся

с ним президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Мы говорили о том, что «Минск-1» застопорился, в тупике, нужен «Минск-2». Он говорит: «Давай в другом месте». Я говорю: «Давайте»», — рассказал он в четверг на пресс-конференции в Нью-Йорке.

«Вообще это первоначально должно было быть в Казахстане. Я поездки делал, чтобы собрать всех, чтобы встретились там. Так договорились, что в этом направлении будем работать», — цитирует Назарбаева «Интерфакс».

Президент Казахстана разделяет мнение о том, что Минские договоренности зашли в тупик, и поддерживает скорейший ввод в Донбасс миротворцев, которые должны будут «определить границу».

«Надо сближать их позиции как-то, подходить к взаимопониманию. Этого взаимопонимания сегодня нет», — подытожил Назарбаев.

Столица Казахстана Астана с января 2017 года является площадкой для переговоров по ситуации в Сирии с участием представителей сирийской власти и оппозиции.