Украинский боксер ответил на «собачий» вопрос о Крыме

Чемпион мира по боксу, уроженец Крыма Александр Усик назвал «собачьими» вопросы украинских журналистов о его поездках на российский полуостров.

Усик вступил в конфликт с некоторыми репортерами на пресс-конференции в Киеве. Они поинтересовались целью его поездок в Крым и встречами с клириками Киево-Печерской лавры, сообщает РЕН ТВ.

Спортсмена разозлили эти вопросы, и он ответил гневной отповедью. Боксер заявил, что родился и вырос в Симферополе и не намерен забывать Родину.

«Я кого предал из вас, что вы мне такие собачьи вопросы задаете? Я представляю Украину во всем мире, флаг поднимается украинский, гимн играет украинский. Вот мой ответ вам» — заявил боксер представителям прессы.

Александр Усик — чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

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Он также является чемпионом Европы, победителем Олимпиады 2012 года. Украинец провел 13 боев на профессиональном ринге и во всех одержал победу. При этом 11 раз он нокаутировал соперников. Последним был нокаутирован немец Марко Хук.

27 января Усик проведет бой за звание чемпиона по версии WBO и Всемирного боксерского совета (WBC).