США обвинили в спонсировании российской оппозиции

МИД РФ обвинил посольство США в Москве в скрытой передаче денег оппозиции для дестабилизации политической обстановки в России.

«Вызывает крайнюю озабоченность то, что 17 января выдающий себя за новостной портал, а по сути являющийся информационным инструментом американских спецслужб служб ресурс "Баззфид" опубликовал новую порцию конфиденциальных сведений о транзакциях российских дипломатических учреждений в США и ряда сотрудников нашего посольства — действующих и бывших. Очевидно, что такое не могло произойти без ведома властей этой страны», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

МИД РФ требует найти виновных в распространении информации о счетах посольства России в США и «прекратить эту практику, вернуться к достойному поведению, возобновить ответственное и добропорядочное межгосударственное общение. Требуем от американских властей, наконец, начать исполнять свое собственное национальное законодательство и международные обязательства».

По мнению российских дипломатов, опубликованные сведения сознательно сфальсифицированы, чтобы их можно было «вписать в логику кампании в США по обвинению России во вмешательстве в американские выборы.