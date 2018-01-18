Пока вы спали: из России сделают «вторую Норвегию»

«Антонов» обвинил хакеров в публикации письма с критикой Киева

Представили украинского авиаконцерна «Антонов» связали публикацию на своем сайте письма, обвиняющего Киев в попытках усложнить работу завода, с атакой хакеров. Об этом сообщает «Интерфакс».

В «Антонове» сказали, что кибератака была совершена вечером 17 января. Появившееся на сайте письмо представители госпредприятия назвали фейком и провокацией. В открытом письме, о котором идет речь, содержались обвинения в адрес правительства Украины и премьер-министра Владимира Гройсмана. В документе подчеркивалось, что вместо финансирования запуска серийного производства пассажирских самолетов Гройсман и кабмин «предлагают изъять значительную часть заработанных средств для решения проблем других предприятий концерна».

Ультраправые и крайне левые евродепутаты поддержали Россию

Семнадцатого января на пленарной сессии Европарламента прошли дебаты по докладу «Влияние российской пропаганды на страны ЕС». Как сообщает «Интерфакс», во время дебатов нашлись евродепутаты, которые поддержали Россию.

Так, бывшая журналистка, представитель социал-демократов из Словении Таня Файон отметила, что СМИ связаны с политическими силами не только в России, но и на Западе. В качестве примера она привела американский канал Fox News. Файон назвала создание Россией Russia Today и «Спутника» всего лишь попыткой найти место среди мировых СМИ и призвала Европарламент быть объективным. Барбара Спинелли, представляющая итальянских левых, выступила против приписывания России всех проблем европейской политики. Йорг Мойтен из Альтернативы для Германии (евроскептики) посетовал, что Москва стала объектом всех нападок.

Москвичи и «немосквичи» стали лучше относиться друг к другу

Между жителями Москвы и Санкт-Петербурга и россиянами из остальных городов снизилась взаимная неприязнь. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на доклад «Столицы и регионы» Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН и представительства Фонда Фридриха Эберта в РФ.

Почти 50 процентов москвичей и петербуржцев назвали жизнь в других городах «не такой плохой», а жители регионов разуверились в том, что Москва — это абсолютно «коррумпированный и бандитский город», который богатеет «за счет остальной страны». Кроме того, уровень внутрироссийской миграции в 2017 году упал по сравнению с 2003 годом. В 2003-м только 18 процентов опрошенных заявили, что живут там же, где жили их родители, а в 2017-м этот вариант ответа выбрали уже 33 процента респондентов.

Вырос риск войны США с Россией и Китаем

Newsweek пишет со ссылкой на опрошенных экспертов, что разработка Штатами новых образцов ядерного оружия накалит ситуацию между США с одной стороны и Россией и Китаем с другой.

Экспертов насторожил черновик проекта Ядерной доктрины США, в котором говорится о планах Вашингтона разработать ядерные боеголовки малой мощности для подводных ракет «Трайдент». Бывший советник экс-президента США Барака Обамы Джон Вулфстал назвал этот документ «шизофреническим». Он подчеркнул, что проект «увеличивает стоимость и последствия гонки ядерных вооружений с Россией».

Силуанов призвал создать резерв и сделать из России «вторую Норвегию»

Российский министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК заявил, что ситуация на сырьевых рынках не повлияет на Россию, если в бюджете страны будут зарезервированы средства в размере не менее семи процентов от ВВП.

По словам главы Минфина, этот резерв позволит правительству профинансировать свои обязательства на три ближайших года. Силуанов отметил, что Россия «должна превратиться во вторую Норвегию», на которой не сказались изменения цен на нефть в последние несколько лет. Он подчеркнул, что власти Норвегии проводили «взвешенную и консервативную» бюджетную политику.