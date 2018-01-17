США отказались уходить из Сирии

США сохранят присутствие в Сирии до окончательного разгрома террористической группировки ИГ*, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
"США сохранят военное присутствие в Сирии, сосредоточенное на том, чтобы ИГ* не появилось вновь. Наше присутствие будет основано на определенных условиях", — сказал Тиллерсон, выступая в Стэнфордском университете в Калифорнии. Трансляцию выступления вел сайт госдепартамента.
"ИГ* уже одной в могиле, и наше военное присутствие до тех пор, пока оно не будет окончательно разгромлено, обеспечит, что оно окажется там и другой ногой", — добавил Тиллерсон.
*Запрещенная в России террористическая организация