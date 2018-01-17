Поклонская против Порошенко, скандал с легкоатлетами и другие события дня

Главные события среды

Зачинщикам резни в школе предъявлено обвинение

Следователи предъявили обвинение подросткам, устроившим поножовщину в пермской школе. Как сообщается на сайте Следственного комитета (СК) РФ, им вменяют групповое покушение на убийство нескольких человек по предварительному сговору (статьи 30 и 105 УК РФ).

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Поклонская жестко отчитала Порошенко

Депутат Госдумы Наталья Поклонская обвинила президента Украины Петра Порошенко в трусости. Об этом она написала на своей странице "ВКонтакте".

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“Уральские пельмени” потребовали от экс-директора 28 млн рублей

Актеры шоу "Уральские пельмени" подали иск к бывшему директору коллектива Сергею Нетиевскому и ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" о взыскании 28,3 млн рублей. Об этом сообщается в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области.

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Чубайсу швырнули в лицо листовки на Гайдаровском форуме

Главе «Роснано» Анатолию Чубайсу бросили в лицо листовки во время выступления на Гайдаровском форуме в Москве. Трансляция велась на сайте мероприятия.

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Легкоатлетов сразила эпидемия после новости о допинг-контроле

Пока на верхних этажах нашего спорта разоблачают антироссийские заговоры, вскрывают почты МОК и ВАДА и с тревогой ждут, сколько в итоге наших атлетов допустят до Олимпиады в Пхенчхане, на нижних живут своей обычной жизнью. Если посветить туда фонариком, можно увидеть только разбегающиеся по углам бесплотные тени. Тамошние обитатели не любят яркого света, у них есть свой маленький гешефтик и им достаточно. Все при деле, всех всё устраивает.

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Тяжелые истребители сели на трассу

В ходе летно-тактических учений впервые в истории ВКС России тяжелые истребители Су-30М2 и истребитель-бомбардировщик Су-34 совершили посадку на автомобильную трассу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева.

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В Молдавии заговорили о выходе из СНГ

Законодательная инициатива о выходе Молдавии из СНГ зарегистрирована в парламенте республики. Как сообщили в среду журналистам в законодательном органе, ее подписали пять депутатов от оппозиционной Либеральной партии.

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В Оренбурге ищут убийц предпринимателя и его 7-летнего сына

В Оренбурге совершено жестокое убийство: неизвестные зарезали 35-летнего бизнесмена Дениса Чернова и его семилетнего сына. После расправы преступники пытались сжечь внедорожник с телами жертв. Следствие не исключает, что убийство могло быть связано с предпринимательской деятельностью мужчины. Однако по словам родственников семьи Черновых и бывших партнёров бизнесмена, конфликтов по работе у убитого не было. У Чернова осталась жена и маленькая дочь.

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