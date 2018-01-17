Упорный песец победил рыбака измором

Упорный песец взял рыбака измором и съел его улов

Назойливый песец съел улов норильского рыбака, который занимался подледным ловом. Об этом сообщает Вести.Ru.

Несмотря на присутствие человека, песец подкрался к лунке, в которой лежала мойва, и попытался ее стащить.

«В моей лунке моя рыба!» — закричал рыбак, когда животное подобралось совсем близко.

Песец отпрянул, но быстро вернулся и снова взялся за свое.

Зверек отпрыгивал после каждого окрика, но, несмотря на попытки мужчины защитить улов, рыба манила его обратно. В конце песец встал на краю лунки и принялся рыть ее передними лапами. Такая реакция развеселила рыбака, и он позволил взять одну рыбину.

Песец — небольшое хищное животное из рода лисиц, которое распространено за Северным полярным кругом в тундре и лесотундровой зонах.

В 2017 году сообщалось, что в Хабаровском крае медведи съели тонну рыбы, которую рассыпал грузовик, ехавший из рыболовецкого колхоза.