Ещё
ЛНР отозвала агента из ВСУ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЛНР отозвала агента из ВСУ 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: РИА Новости

Министерство госбезопасности самопровозглашенной ЛНР провело спецоперацию по возвращению в Луганск агента, собиравшего секретную информацию в рядах ВСУ, сообщили в пресс-службе ведомства.

В МГБ республики отметили, что на территорию ЛНР вернули экс-начальника отделения боевого управления отдельного зенитного дивизиона воинской части А-1973, расположенной Краматорске, Ивана Хижняка, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Хижняк в течение трех лет «занимался сбором секретной информации в тылу противника».

В МГБ отметили, что агент был завербован и внедрен в подразделение ПВО ВСУ в 2014 году и до конца 2017 года собирал и передавал информацию самопровозглашенной республике.

«Благодаря нашему агенту мы владели полной оперативной обстановкой в зоне проведения так называемой «антитеррористической операции», а также о планах и намерениях украинских силовиков в отношении народных республик», — добавили в ведомстве.

Решение о выводе агента приняли из-за поступившей от источника в СБУ информации о предстоящей проверке утечки из дивизиона секретных данных.

В понедельник, 15 января, госслужащим соседней ДНР запретили выезд на подконтрольную Киеву территорию из-за угрозы их вербовки со стороны спецслужб Украины.

Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В МИД Польши прокомментировали сообщения об увольнении выпускников МГИМО Американцам рекомендовали готовиться к похоронам перед поездкой в КНДР В Германии отказались помиловать «бухгалтера Освенцима»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актриса умерла после гибели семьи
Поклонская ответила Мосийчуку словами Кадырова
После резни в пермской школе разгорелся новый скандал
В Киеве объяснили отказ воевать за Крым в 2014 году
Бывшая жена Джигарханяна попрощалась с близкими
Видео
01:04
Дипломаты из США пожаловались на погоду в Москве
Общество Погода
00:33
На журналистку «Эха Москвы» напал шизофреник
Происшествия
01:15
Белорусов посадили за стриптиз и убийство у Освенцима
Происшествия
01:15
Упорный песец победил рыбака измором
В мире
00:37
Песков рассказал о здоровье Путина
Политика
00:51
Избивший пациентку врач объяснил свой поступок
Происшествия
01:07
Порошенко рассказал, кто будет платить за Javelin
В мире Армия
В Мексике SSJ-100 разобрали на запчасти
Компании
01:06
Пентагон нашел ответ на кибератаки
Армия
02:00
Фанатики приковали Кельми к кровати и избили
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение