Бюджетники Украины готовятся к бунту

Бюджетники снова вынуждены затягивать пояса ради экономии средств. Так, студентов в вузах отправляют на затяжные каникулы и практику, а преподавателей и научных сотрудников вынуждают идти в отпуск за свой счет или переходить на четверть ставки, сообщает портал «Вести».

В вузах из-за экономии средств на отопление пришлось менять учебные планы. Например, в Одессе начались длинные зимние каникулы — студенты Национального университета им. И. И. Мечникова, Нацуниверситета «Одесская юракадемия», Национальной академии пищевых технологий, Южноукраинского национального педагогического университета им. К. Д. Ушинского и других вузов будут отдыхать до 25 февраля.

В столичных вузах тоже утвердили план по экономии. В Институте журналистики КНУ им. Т. Шевченко сообщили, что на пары все выходят с 1 марта. «Трудовой коллектив принял решение об оптимизации учебного процесса. Ранее студенты уходили на практику с конца апреля, но в мае много праздников и, по сути, ее ни у кого толком и не было. Сейчас мы отправили их на практику — с конца января по март, благодаря чему сможем избежать отработок по субботам, пересидеть пиковый период эпидемий вне института, а также сократить коммунальные расходы за отопление, которые исчисляются у нас за сезон десятками миллионов гривен. В этот период преподаватели не работают, но зарплата им выплачивается, так как кроме преподавания у каждого из них есть научная работа», — рассказали в Институте журналистики.

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» подтвердили, что студенты отправлены на длительные каникулы — до 25 февраля, однако на вопрос о зарплате преподавателей на этот период отвечать отказались.

Также ради экономии отправили на каникулы студентов столичной Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, а преподавателей в феврале ждут две недели отпуска за свой счет. Официально в вузе комментировать ситуацию не стали.

В Институте геологии НАН Украины также страдают. «Сотрудники, особенно пенсионеры, работают на полставки, причем попутно почти всех заставляют писать неоплачиваемые отпуска на срок до пяти дней.

Глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец рассказал, что рекордсменами по зарплатной задолженности являются Донецкая, Днепропетровская, Харьковская и Львовская области. Официальная задолженность на Украине по зарплате указана 2,5 млрд грн, а в реальности эта сумма вдвое больше.

По словам Волынца, задолженность в угольной отрасли по всей Украине составляет 711 млн грн. „Шахтеры во вторник выйдут на протест в Киев. Им не выплачена половина оклада за ноябрь и декабрь, а в январе и феврале ситуация только ухудшится“, — добавил глава Конфедерации свободных профсоюзов.