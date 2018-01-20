Трамп продлил действие закона о слежке за иностранцами

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что подписал документ, продлевающий срок действия закона о негласном наблюдении за иностранцами и сборе внешней разведывательной информации.

"Только что подписал документ о продлении сбора внешней разведывательной информации", — написал глава государства в Twitter.

Just signed 702 Bill to reauthorize foreign intelligence collection. This is NOT the same FISA law that was so wrongly abused during the election. I will always do the right thing for our country and put the safety of the American people first!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 января 2018 г.

Он заверил, что теперь это не тот закон, который подвергался столь жесткой критике во время выборов.

Существование масштабных программ слежки американских спецслужб раскрыл для широкой публики в 2013 году экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден. По его данным, американские спецслужбы стремятся перехватывать и анализировать практически любые формы звонков и электронных сообщений по всему миру.

В американском обществе с тех пор идет дискуссия о допустимости слежки за американцами в рамках этих программ. В конгрессе не возражают против слежки за иностранцами.

Представители спецслужб заверяют, что не осуществляют слежку за американцами сознательно и что данные американцев оказываются в базах данных по случайности. Спецслужбы США заявляют также, что с помощью данных программ удалось предотвратить немало терактов в США, но отказываются говорить, о каких терактах идет речь.