Трамп продлил действие закона о слежке за иностранцами 

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что подписал документ, продлевающий срок действия закона о негласном наблюдении за иностранцами и сборе внешней разведывательной информации.
"Только что подписал документ о продлении сбора внешней разведывательной информации", — написал глава государства в Twitter.
Just signed 702 Bill to reauthorize foreign intelligence collection. This is NOT the same FISA law that was so wrongly abused during the election. I will always do the right thing for our country and put the safety of the American people first!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 января 2018 г.
Он заверил, что теперь это не тот закон, который подвергался столь жесткой критике во время выборов.
Существование масштабных программ слежки американских спецслужб раскрыл для широкой публики в 2013 году экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден. По его данным, американские спецслужбы стремятся перехватывать и анализировать практически любые формы звонков и электронных сообщений по всему миру.
В американском обществе с тех пор идет дискуссия о допустимости слежки за американцами в рамках этих программ. В конгрессе не возражают против слежки за иностранцами.
Представители спецслужб заверяют, что не осуществляют слежку за американцами сознательно и что данные американцев оказываются в базах данных по случайности. Спецслужбы США заявляют также, что с помощью данных программ удалось предотвратить немало терактов в США, но отказываются говорить, о каких терактах идет речь.