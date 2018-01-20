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Трамп продлил действие закона о слежке за иностранцами
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Трамп продлил действие закона о слежке за иностранцами 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © AFP 2018 / Mandel Ngan

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что подписал документ, продлевающий срок действия закона о негласном наблюдении за иностранцами и сборе внешней разведывательной информации.

"Только что подписал документ о продлении сбора внешней разведывательной информации", — написал глава государства в Twitter.

Он заверил, что теперь это не тот закон, который подвергался столь жесткой критике во время выборов.

Существование масштабных программ слежки американских спецслужб раскрыл для широкой публики в 2013 году экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден. По его данным, американские спецслужбы стремятся перехватывать и анализировать практически любые формы звонков и электронных сообщений по всему миру.

В американском обществе с тех пор идет дискуссия о допустимости слежки за американцами в рамках этих программ. В конгрессе не возражают против слежки за иностранцами.

Представители спецслужб заверяют, что не осуществляют слежку за американцами сознательно и что данные американцев оказываются в базах данных по случайности. Спецслужбы США заявляют также, что с помощью данных программ удалось предотвратить немало терактов в США, но отказываются говорить, о каких терактах идет речь.

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