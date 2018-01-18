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США готовятся к войне под землей
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СМИ: КНДР рассматривает подготовку США к подземной войне как агрессию 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters

КНДР считает подготовкой к войне учения американского спецназа по ведению боевых действий в подземных тоннелях. Об этом сообщило агентство ЦТАК.

"США пытаются развязать войну с КНДР любой ценой, для чего готовятся к ведению боев в условиях замкнутого пространства под землей ", — пишет агентство.

Комментируя планы 82-й и 101-й воздушно-десантных дивизий провести подобные тренировки на территории США, агентство назвало их "завоевавшими дурную славу в боевых действиях в Ираке и Гренаде".

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Ранее газета New York Times отмечала, что вооруженные силы США нарастили интенсивность учений на случай возможного начала боевых действий против КНДР. "Национальное Общественное Радио" сообщило, что Пентагон закупает специальные средства связи, приборы ночного видения, инженерные средства, тренирует солдат для ведения действий в тесных тоннелях. На юге Корейского полуострова увеличены запасы высокоточного оружия, готовятся понтоны для преодоления водных преград, что необходимо для начала войны с КНДР".

За 50 лет южнокорейцы смогли обнаружить 17 подземных ходов, прорытых военными КНДР для проникновения с севера на юг под Демилитаризованной зоной, разделяющей по 38-й параллели КНДР и Республику Корея.

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