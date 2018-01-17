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Социолога обвинили в госизмене за слова о бедности на Украине
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Социолога обвиняют в госизмене за слова о бедности украинцев 

BFM.RU 3 часа назад
Фото: ТАСС

Сотрудница Института социологии НАН Украины Виталина Буткалюк представила в эфире канала «Рада» исследование: его главный тезис состоит в том, что украинские семьи продолжают скатываться в бедность. Это вызвало возмущение среди провластных структур — на ученую начали навешивать ярлыки «пропагандист» и «руки Кремля». Это может быть как единичным проявлением обструкции, так и преддверием кампании по очернению социологической науки в целом, полагает портал Вести.

В преддверии старта избирательной кампании может начаться еще одна кампания — по дискредитации отдельных социологов, целых соцслужб и даже науки как таковой. Причина: власть, провалившая большинство реформ и уже не отражающая настроения большинства, не пользуется поддержкой общества, что непременно покажут цифры.

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