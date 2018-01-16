Возле Рады произошли столкновения

У здания Рады произошли столкновения между полицейскими и митингующими

Столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и митингующими произошли возле второго подъезда Верховной рады в центре Киева, передаёт УНН.

Сообщается, что несколько митингующих зажгли шины под стенами украинского парламента. Когда полицейские и пожарные попытались потушить огонь, началась потасовка.

К настоящему времени полицейским удалось оттеснить протестующих и позволить пожарным потушить горящие шины.

Активисты проводят митинг у здания Рады с требованием принять закон о реинтеграции Донбасса. В правительственном квартале в центре Киева усилены меры безопасности из-за начала работы парламента, который рассматривает данный законопроект.