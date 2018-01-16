Пока вы спали: раскрыта «секретная сделка» США с курдами

Американцев уличили в тайной поставке ПЗРК сирийским курдам

Курдские силы самообороны (YPG) в Сирии получили от США переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) в рамках «тайного соглашения». Об этом сообщает Al-Masdar.

По данным издания, Штаты отправили ПЗРК курдским войскам, находящимся в регионе Африн провинции Алеппо. Поставка была совершена на прошлой неделе. Как отмечает Al-Masdar, это оружие может быть использовано курдским ополчением, чтобы получить преимущество в противовоздушной обороне в случае атаки «протурецких группировок».

Минздрав сохранит список «вредных» продуктов в стратегии ЗОЖ

В новой версии стратегии формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) Минздрава РФ, которая будет действовать до 2025 года, сохранилось разделение продуктов на «вредные» и «полезные». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект документа.

Как отмечает газета, от этих перечней Минздрав планировал отказаться после консультаций с участниками рынка. Источник в производителе продуктов и представитель отраслевого объединения рассказал изданию, что в документе остались упоминания категорий продуктов (подслащенные напитки, переработанные мясопродукты), а также идея по введению акцизов на сладкие напитки и продукты с высоким содержанием соли. По мнению одного из собеседников «Коммерсанта», перечни нужно исключить из стратегии «как дискриминационные и не отвечающие системному подходу к продвижению» ЗОЖ. Другой источник заявил, что любой продукт может быть частью «сбалансированного питания», если употреблять его «умеренно».

В Кремле анонсировали встречу Путина с доверенными лицами

Президент России Владимир Путин, ранее заявивший о планах участвовать в президентских выборах 2018 года, встретится со своими доверенными лицами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Когда именно состоится встреча, пока неизвестно. Мероприятие может пройти через день после регистрации полного списка доверенных лиц. Перечень должен быть готов к концу января. По предварительным данным, в него войдут около 500 человек, в том числе глава «Эрмитажа» Михаил Пиотровский, композитор Игорь Крутой, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян, артисты Денис Майданов и Полина Гагарина.

С полковника СК сняли обвинения по делу Шакро Молодого

ФСБ закрыло дело против замглавы управления собственной безопасности Следственного комитета (СК) РФ Александра Ламонова, которого ранее обвиняли в получении взятки от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дело против Ламонова возбудили летом 2016 года, однако теперь дело прекратили и признали за полковником право на реабилитацию. Ламонов, замглавы управления СК по Москве Денис Накандров, глава управления собственной безопасности СК Михаил Максименко были задержаны ФСБ в июле 2016 года по подозрению в получении взятки от Шакро Молодого за помощь криминальному авторитету Андрею Кочуйкову (Итальянцу).

Китайский ученый объяснил тайну «нарушающего законы физики» двигателя

Представитель Института механики Китайской академии наук Чен У пришел к выводу, что двигатель EmDrive, ставший причиной споров в научном сообществе, не нарушает законов физики. Об этом сообщает Acta Astronautica.

По словам Чен У, если при расчете тяги, развиваемой EmDrive, брать во внимание не только две вертикальные силы, но и силы, имеющие горизонтальные составляющие, то получатся результаты, доказывающие, что двигатель не нарушает закона сохранения импульса.