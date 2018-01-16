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Американцам рекомендовали готовиться к похоронам в КНДР
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Американцам рекомендовали готовиться к похоронам перед поездкой в КНДР 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: РИА Новости

Государственный департамент США предупредил граждан страны об опасности поездок в Северную Корею; в заявлении американского внешнеполитического ведомства сказано, что во время визита в КНДР высока угрозы быть арестованным.

Дипломаты напомнили также, что американцы не могут посетить Северную Корею без специального разрешения, выданного Госдепом, передает РИА «Новости».

В заявлении подчеркнуто, что власти США не смогут оказать экстренную помощь американцам на территории Северной Кореи, так как стороны не имеют дипломатических и консульских связей.

Дипломаты добавили, что в роли посредника в связях между США и КНДР выступает Швеция, однако, сетуют в Госдепе, северокорейское правительство часто откладывает или даже отменяет встречу шведских представителей с заключенными американскими гражданами.

В подготовленных ведомством рекомендациях для граждан США говорится, что из Северной Кореи могут вернуться не все, кто туда отправляется, поэтому перед поездкой в эту страну американцам следует написать завещание, обсудить с родными возможность последующей опеки над детьми, а также подготовить похороны.

Отношения Вашингтона и Пхеньяна обострились на фоне многократных ракетных пусков и ядерных испытаний. В Белом доме ранее заявляли, что гражданам Соединенных Штатов следует беспокоиться за психическое состояние лидера КНДР Ким Чен Ына, который за последние годы многократно выдвигал угрозы, тестируя ракеты.

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