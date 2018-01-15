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Пока вы спали: В деле Керимова появился арестованный
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Пока вы спали: В деле Керимова появился арестованный 

Рамблер 7 часов назад
Фото: ТАСС

Россия введет санкции против членов WADA из-за «допингового скандала»

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов рассказал «Известиям», что Россия разрабатывает санкции против сотрудников Всемирного антидопингового агентства (WADA), причастных к отстранению сборной РФ от Олимпиады-2018.

Климов заявил, что сейчас власти определяют людей, в отношении которых будут введены ограничения. Он добавил, что в Совфеде изучают «возможную причастность» спецпрокурора США Роберта Мюллера к решению WADA. По словам источников газеты в парламенте, в черный список могут попасть около десяти человек, причем не только сотрудники WADA. Собеседники издания отметили, что речь идет о возбуждении дел и ограничении въезда на территорию РФ.

Экипаж «КАМАЗ-мастера» выиграл этап ралли «Дакар»

Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» во главе с Дмитрием Сотниковым занял первое место в восьмом этапе ралли-рейда «Дакар-2018» в зачете грузовиков. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Команда показала результат в четыре часа 23 минуты и 32 секунды, опередив ставшего вторым аргентинца Федерико Вильягру на Iveco на пять минут и 11 секунд. Третье место занял представитель «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев, а четвертое — лидер генеральной классификации Эдуард Николаев.

СМИ сообщили об аресте швейцарского бизнесмена по делу Керимова

Nice-Matin пишет, что во Франции по делу российского сенатора Сулеймана Керимова арестовали предпринимателя из Швейцарии Александра Штудхальтера.

По данным издания, швейцарца заподозрили в том, что он мог быть подставным лицом Керимова при совершении нескольких сделок по покупке недвижимости. Штудхальтер все обвинения отрицает.

МИД Украины заявил об «опасностях» в России, Сирии и Сомали

Государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц заявил, что украинцам не стоит посещать «опасные страны: Ливию, Сирию, Йемен, Сомали, Россию». Об этом он написал в своем твиттере.

По словам дипломата, украинские консулы в этих странах «очень ограничены в возможностях помочь». Ранее посольство Украины в Тунисе сообщило об освобождении из плена в Ливии украинского медика.

Порошенко заподозрили в госизмене из-за «письма ФСБ»

Депутат Верховной рады Виталий Куприй решил направить запрос в Службу безопасности Украины (СБУ) для проведения проверки по факту «государственной измены» президента страны Петра Порошенко. Об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook.

Куприй пояснил, что проверка необходима из-за появления в СМИ письма, которое Порошенко якобы написал в 2007 году на имя главы ФСБ. В этом документе, по данным грузинского телеканала «Рустави-2», Порошенко заявил, что не имеет никакого отношения «к антироссийской кампании президента Виктора Ющенко», и обязался «не принимать участия в деятельности, направленной против интересов России». В администрации Порошенко письмо назвали «фейком».

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