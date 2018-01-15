Генсек ООН призвал к возобновлению переговоров с Колумбией

Генсек ООН призвал к возобновлению переговоров с повстанцами в Колумбии

"Я призываю к прекращению вооруженных акций и возобновлению серьезного и конструктивного диалога с прицелом достичь максимум возможного в части намерения сторон прийти к решению конфликта политическим путем", — приводит портал ООН заявление Гутерреша во время визита в Боготу. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность возможной эскалацией внутреннего конфликта в Колумбии после приостановки действия режима прекращения огня между повстанцами из Армии национального освобождения (АНО) и правительственными силами.

Президент Колумбии 10 января приостановил участие правительства в переговорах с АНО. Диалог двух сторон должен был возобновиться в столице Эквадора Кито после того, как режим прекращения огня, введенный по обоюдным договоренностям три месяца назад, закончил свое действие 9 января. В тот же день АНО, по словам президента, возобновила свои атаки.

По словам Гутерреша, он дал указания своему специальному представителю в Колумбии, чтобы были предприняты все возможные меры для возобновления диалога между властями и повстанцами.

АНО, начавшая вооруженную борьбу с властями в 1964 году, состоит из нескольких тысяч человек и является второй по численности вооруженной повстанческой организацией в стране после Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК). В феврале 2017 года группировка начала переговоры с правительством Колумбии о мире.