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Генсек ООН призвал к возобновлению переговоров с Колумбией
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Генсек ООН призвал к возобновлению переговоров с повстанцами в Колумбии 

РИА Новости 15 января 2018
Фото: Фото: AP Photo / Bebeto Matthews
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность возможной эскалацией внутреннего конфликта в Колумбии после приостановки действия режима прекращения огня между повстанцами из Армии национального освобождения (АНО) и правительственными силами.
"Я призываю к прекращению вооруженных акций и возобновлению серьезного и конструктивного диалога с прицелом достичь максимум возможного в части намерения сторон прийти к решению конфликта политическим путем", — приводит портал ООН заявление Гутерреша во время визита в Боготу.
Президент Колумбии 10 января приостановил участие правительства в переговорах с АНО. Диалог двух сторон должен был возобновиться в столице Эквадора Кито после того, как режим прекращения огня, введенный по обоюдным договоренностям три месяца назад, закончил свое действие 9 января. В тот же день АНО, по словам президента, возобновила свои атаки.
По словам Гутерреша, он дал указания своему специальному представителю в Колумбии, чтобы были предприняты все возможные меры для возобновления диалога между властями и повстанцами.
АНО, начавшая вооруженную борьбу с властями в 1964 году, состоит из нескольких тысяч человек и является второй по численности вооруженной повстанческой организацией в стране после Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК). В феврале 2017 года группировка начала переговоры с правительством Колумбии о мире.
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