Палестина отказалась признать Израиль

Палестинские лидеры приостановили признание Израиля до тех пор, пока он не признает Палестину. Между государствами также заморожено сотрудничество в области безопасности, поскольку отношения обострились. Об этом сообщает The Washington Post.

Взаимодействие между странами ухудшилось после решения администрации президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, тогда как на восточную часть города претендует Палестина.

Заморозить процесс признания Израиля предложил Центральный совет Организации освобождения Палестины во время встречи его членов в Рамалле, где они собрались, чтобы обсудить шаги Вашингтона. «Решение Трампа об Иерусалиме полностью уничтожило непосредственные перспективы любого мирного процесса», — сказал палестинский чиновник Каис Абд аль-Карим (Qais Abd ­al-Karim), присутствовавший на собрании.

Основные требования совета — признание Палестины Израилем в границах 1967 года, отмена аннексии Восточного Иерусалима и прекращение колонизации.

Трамп признал Иерусалим столицей Израиля 6 декабря 2017 года.

Израиль провозгласил Иерусалим своей столицей после окончания Войны за независимость в 1949 году. В 1967-м после Шестидневной войны он захватил Восточный Иерусалим и объединил его с Западным, однако ООН не признала это. Посольства стран, состоящих в дипломатических отношениях с Израилем, находятся в основном в Тель-Авиве, Рамат-Гане и Герцлии.

Палестина сегодня является частично признанным государством. Ее независимость поддержали 136 из 193 стран — членов ООН.