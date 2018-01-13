Трампа уличили в связях с порноактрисой

Молчание — золото: порноактриса не сдает Трампа

Дональд Трамп оказался в центре сексуального скандала — его обвиняют в том, что накануне выборов он заплатил порноактрисе Стефани Клиффорд за молчание об их связи в 2006 году, когда будущий президент уже был женат. «Газета.Ru» рассказывает о том, как давняя история вновь оказалась в американских СМИ.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что в 2016 году бывшая актриса порнофильмов Стефани Клиффорд (выступавшая под псевдонимом Сторми Дэниэлс) получила от адвоката тогдашнего кандидата в президенты США в 2016 году $130 тыс. за молчание.

За месяц до президентских выборов адвокат Трампа Майкл Коэн якобы заплатил ей, чтобы она не никому не рассказывала о знакомстве с миллиардером и близкой связи с ним в 2006 году — через год после того. как Дональд Трамп вступил в брак с моделью из Словении Меланьей Кнавс.

Сам Майкл Коэн отрицает, что переводил деньги на клиентский счет Стефани Клиффорд. Относительно ее знакомства с Трампом он заявил The Washington Post, что слухи об этом появлялись время от времени с 2011 года.

«Президент Трамп в очередной раз категорически отрицает, что встреча с мисс Клиффорд имела место», — заявил юрист.

Адвокат опубликовал и заявление от имени самой Стефани Клиффорд.

«Слухи о том, что я получила деньги за молчание от Дональда Трампа, — это абсолютная ложь, — говорится в заявлении, подписанном Сторми Дэниэлс. — Если бы я действительно была в отношениях с Дональдом Трампом, поверьте, вы бы читали об этом не в новостях, вы бы читали об этом в моей книге».

Официальный представитель Белого дома заявил The Washington Post о связи Трампа и Стефани Клиффорд, что «все это старые, вторично переработанные сведения, которые уже предавались огласке и получили опровержение перед выборами».

Факт платы за молчание, которую, как предполагается, получила звезда фильмов для взрослых, он обошел стороной.

Действительно, за несколько дней до выборов стало известно, что Стефани Клиффорд вела переговоры продюсерами передачи «Доброе утро, Америка», выходящей на канале ABC, предложив им рассказать историю знакомства с Трампом.

В то же время, The New York Times выяснили, что она пыталась договориться о публикации и с онлайн-журналом Slate. Джейкоб Вайсберг, главный редактор издания, рассказал газете в минувшую пятницу, что в серии интервью в августе и октябре 2016-го Стефани Клиффорд говорила о своей близкой связи с будущим президентом в 2006 году — тогда она познакомилась с ним на турнире по гольфу на озере Тахо. Кроме того, он сообщил, что она рассказывала ему о деньгах, полученных в обмен на молчание, и даже в какой-то момент испытывала искушение обо всем рассказать, поскольку адвокат Трампа Майкл Коэн задерживал денежный перевод, и она боялась, что он планирует нарушить договор.

В подтверждение своих слов Стефани Клиффорд отправила Джейкобу Вайсбергу копию договора между ней и Трампом, в котором об стороны фигурируют под вымышленными именами. Актриса называется там Пегги Петерсон и представляет ее адвокат Кит Дэвидсон, а представители другой стороны названы Дэвидом Деннисоном и Дэвидом Делучиа.

По словам Вайсберга, Стефани Клиффорд обещала прислать ему оригинал договора, но вскоре перестала выходить с ним на связь. Разговоры с ней главный редактор Slate записывал на диктофон, но не решился публиковать эту историю без ее согласия.

В 2016 году в преддверии выборов на поверхность всплывали и другие скандалы, связанные с отношением Дональда Трампа с женщинами и к женщинам. В частности, за несколько дней до этого Washington Post опубликовали видео 2005 года, на котором Дональд Трамп в передаче «Доступ в Голливуд» заявил, что может себе позволить хватать женщин за интимные места, потому что он весьма знаменит.

Тогда же, в 2016-м, The Wall Street Journal выяснил, что журнал National Enquirer, которым владеет друг Дональда Трампа Дэвид Пекер, заплатил модели Playboy Карен Макдугал $150 тыс. за то, что она рассказала о связи с Трампом, но так и не опубликовал ее.

В этом деле интересы Карен Макдугал представлял тот же адвокат, что заключал соглашение с Трампом от имени Стефани Клиффорд — Кит Дэвидсон.

Имя Стефани Клиффорд, или Сторми Дэниэлс, не впервые оказывается связанным с политикой.

Дело в том, что в 2009 году уроженка Луизианы решила баллотироваться в Сенат США от родного штата. На выборах она соперничала со скандальным сенатором-республиканцем Дэвидом Риттером. Главный слоган кампании Сторми: «Я трахаю народ по-честному» был уколом в его адрес — его, борца за семейные ценности и христианина, в 2007 году застали с проститутками.

В одном из интервью Стефани Клиффорд говорила, что Виттер вел себя по-ханжески, ее же можно называть кем угодно, только не ханжой. На выборах она победу не одержала.