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Украинский генерал испугался принимать технику из Крыма
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Украинский генерал испугался принимать военную технику из Крыма 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости

Украинскую военную технику, преданную из Крыма, необходимо тщательно проверить на наличие "скрытых подрывных устройств", заявил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью изданию "Апостроф".

Генерал сослался на то, что после Второй Мировой войны немцы и итальянцы якобы "заваривали подрывные устройства в корпуса, а в нужный момент подрывали со всеми вытекающими последствиями". В качестве примера Романенко привел взрыв линкора "Новороссийск" в Севастополе в 1955 году. (Официальная комиссия по расследованию причин гибели корабля пришла к выводу, что "Новороссийск" подорвался на немецкой донной неконтактной мине — Прим. ред.)

>> Украинские корабли в Крыму (Фото)

По его мнению, обследовать передаваемую технику необходимо еще в Крыму.

"Надо туда направлять профессиональную группу, всесторонне изучить ситуацию, докладывать нашему военно-политическому руководству, в каком состоянии находится техника — чтобы принимать ее или нет", — заявил Романенко.

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ известен своими скандальными высказываниями и прогнозами о России. Так, в октябре он утверждал, что Москва готовит "вторжение" на Украину с помощью подлодок. В декабре военный заявил, что Крымский мост уязвим для авиации и ракет наземного и морского базирования. На полуострове слова Романенко назвали абсурдными и враждебными.

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва готова передать Киеву военные корабли и самолеты из Крыма, отметив, что их состояние можно охарактеризовать как "плачевное". Для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в Россию могут пригласить украинских специалистов, подчеркнул российский лидер.

Командующий Военно-морскими силами ВСУ вице-адмирал Игорь Воронченко позднее заявил, что оставшиеся на полуострове военные корабли якобы были "в рабочем состоянии". Он добавил, что решение о возвращении техники будет принимать руководство страны.

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