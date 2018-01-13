Украинский генерал испугался принимать технику из Крыма

Украинский генерал испугался принимать военную технику из Крыма

Украинскую военную технику, преданную из Крыма, необходимо тщательно проверить на наличие "скрытых подрывных устройств", заявил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью изданию "Апостроф".

Генерал сослался на то, что после Второй Мировой войны немцы и итальянцы якобы "заваривали подрывные устройства в корпуса, а в нужный момент подрывали со всеми вытекающими последствиями". В качестве примера Романенко привел взрыв линкора "Новороссийск" в Севастополе в 1955 году. (Официальная комиссия по расследованию причин гибели корабля пришла к выводу, что "Новороссийск" подорвался на немецкой донной неконтактной мине — Прим. ред.)

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По его мнению, обследовать передаваемую технику необходимо еще в Крыму.

"Надо туда направлять профессиональную группу, всесторонне изучить ситуацию, докладывать нашему военно-политическому руководству, в каком состоянии находится техника — чтобы принимать ее или нет", — заявил Романенко.

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ известен своими скандальными высказываниями и прогнозами о России. Так, в октябре он утверждал, что Москва готовит "вторжение" на Украину с помощью подлодок. В декабре военный заявил, что Крымский мост уязвим для авиации и ракет наземного и морского базирования. На полуострове слова Романенко назвали абсурдными и враждебными.

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва готова передать Киеву военные корабли и самолеты из Крыма, отметив, что их состояние можно охарактеризовать как "плачевное". Для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в Россию могут пригласить украинских специалистов, подчеркнул российский лидер.

Командующий Военно-морскими силами ВСУ вице-адмирал Игорь Воронченко позднее заявил, что оставшиеся на полуострове военные корабли якобы были "в рабочем состоянии". Он добавил, что решение о возвращении техники будет принимать руководство страны.