В Раде поставили диагноз Порошенко

В Раде заявили, что у Порошенко из-за США началась паранойя

У президента Украины Петра Порошенко развилась паранойя из-за США, сообщил депутат Верховной Рады Мустафа Найем в эфире канала ZIK.

По его словам, такой же "диагноз" можно поставить и генпрокурору страны Юрию Луценко.

"Они (Порошенко и Луценко — Прим. ред.) уверены, что США — это их самая большая беда", — заявил парламентарий.

Он подчеркнул, что глава государства и генпрокурор "в своей политической психологии являются вассалами" — им необходимо, чтобы кто-то указывал им, что и как надо делать.

"Зато послушать собственный народ, активистов и депутатов — нельзя", — посетовал Найем. Депутат добавил, что антикоррупционный суд в стране создается "только тогда, когда на этом настаивает МВФ, электронная декларация — когда говорит Евросоюз, а генпрокуроров снимают, если приезжает Байден".

По мнению парламентария, скандал с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) можно назвать "политическими похоронами" Луценко. После этого генпрокурору было отказано в ряде встреч с представителями американских властей, отметил Найем.

>> Импичмент Порошенко начали обсуждать в Раде

Конфликт СБУ и ГПУ с украинскими антикорупционными ведомствами разгорелся из-за срыва спецоперации по раскрытию коррупционной схемы в миграционной службе. НАБУ и специализированная антикоррупционная прокуратура обвинили спецслужбы и ГПУ в срыве операции по выявлению и задержанию коррупционеров.