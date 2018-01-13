Эротический роман Макрона взбудоражил Европу

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СМИ: Макрон написал эротический роман об отношениях с женой 

Российская Газета 56 минут назад
Фото: Reuters

Во Франции активно ходят слухи о том, что нынешний президент страны Эммануэль Макрон в молодости написал эротический роман о начальном периоде своих отношений с учительницей, а ныне первой леди Брижит Макрон.

Как сообщил портал The Local, подобные инсинуации появились на фоне откровений из биографии жены Макрона, которая будет издана во Франции 17 января.

Согласно источникам автора биографии журналиста Маэля Бруна, в 1993 году 16-летний Макрон написал "смелый роман, немного непристойный", а также несколько стихов. Именно в том году юный Макрон в школе познакомился с его будущей женой Брижит.

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Напомним, в августе 2017 года в журнале Elle было опубликовано интервью с первой леди Франции. Тогда 64-летняя Брижит рассказала об отношениях с мужем, единственный недостаток которого, по ее мнению, состоит в том, что он моложе ее на 24 года. Журнал был распродан за несколько дней рекордным тиражом — более 530 тысяч экземпляров.

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