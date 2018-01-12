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Прилепин: «ВСУ убивает своих же правосеков»
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Прилепин рассказал, как ВСУ убивают членов «Правого сектора»* в Донбассе 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости

Украинские военные устали от бесконечных провокаций со стороны членов "Правого сектора"* в Донбассе и ликвидируют участников организации, заявил в эфире телеканала "Россия 1" российский писатель Захар Прилепин, воюющий в рядах самопровозглашенной ДНР.

>> «Правый сектор» начал операцию против бойцов ВСУ 

По его словам, члены экстремистской организации отбирают оружие у силовиков, захватывают деревни, устраивают обстрелы. Но наказывают после этого служащих украинской армии. Из-за этого неприязнь ВСУ к "разнообразным правосекам*… колоссальна", отметил Прилепин.

"Наши снайперы с удивлением обнаружили, что с той стороны ВСУ убивает своих же правосеков*", — заявил Прилепин.

Писатель сообщил, что во время недавнего захвата деревень Травневое и Гладосово в пригородах Горловки украинские военные убили 14-16 членов "Правого сектора"*. Прилепин объяснил, что участники экстремистской организации "бесят" украинских военных и "без конца провоцируют". Таким образом, ВСУ становятся "заложниками ситуации", считает он.

Захар Прилепин находится в зоне конфликта на востоке Украины с декабря 2015 года. Сейчас он является майором и заместителем командира разведывательно-штурмового батальона полка спецназначения армии Донецкой народной республики.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

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