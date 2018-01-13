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«Белые пендрагоны» сорвали выступление «хлыща» Хана
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«Белые пендрагоны» сорвали выступление «напыщенного хлыща» Хана 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: globallookpress.com

Члены организации "Белые пендрагоны" (White Pendragons), поддерживающие президента США Дональда Трампа, сорвали выступление мэра Лондона Садика Хана. Они ворвались в зал одного из британских аналитических центров, когда Хан готовился произнести речь, и заявили, что пришли "произвести ненасильственный и мирный гражданский арест".

После перебранки с охраной сторонники Трампа все же вышли, Хан смог выступить, передает РИА Новости.

Ранее Хан назвал ошибкой то, что британский премьер Тереза Мэй передала приглашение Елизаветы Второй Трампу приехать с госвизитом. Тогда британцы возмутились и потребовали отменить этот визит из-за введенных США миграционных запретов. В пятницу Трамп написал твит о том, что визит отменен из-за несогласия с действиями предыдущей администрации.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон прокомментировал заявление мэра Лондона и назвал его "напыщенным хлыщом".

Вместе с тем, визит Трампа не отменен, подробности его будут объявлены позже.

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