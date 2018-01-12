Саакашвили обвинил Порошенко в краже денег

Открыл Америку: Саакашвили обвинил Порошенко и его команду в краже государственных денег

Михаил Саакашвили раскрыл государственную тайну. Оказывается, деньги у Незалежной воровал не бывший президент Украины, а генпрокурор, глава Нацбанка и нынешний лидер страны Пётр Порошенко. Речь идет о полутора миллиардах долларов, которые, якобы, присвоил Виктор Янукович.

Накануне арабский телеканал "Аль-Джазира" обнародовал засекреченное решение украинского суда о конфискации этих денег. 94 страницы, на которых можно найти все фамилии и названия компаний. Одну из них возглавляла в то время руководитель Нацбанка Валерия Гонтарева и личный банкир Петра Порошенко.

По словам Саакашвили, они то и вывозили деньги из страны в оффшоры. Политик потребовал наказать чиновников, отмечает телеканал "Россия 24".