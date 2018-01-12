Ещё
Саакашвили обвинил Порошенко в краже денег
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Открыл Америку: Саакашвили обвинил Порошенко и его команду в краже государственных денег 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: www.vesti.ru

Михаил Саакашвили раскрыл государственную тайну. Оказывается, деньги у Незалежной воровал не бывший президент Украины, а генпрокурор, глава Нацбанка и нынешний лидер страны Пётр Порошенко. Речь идет о полутора миллиардах долларов, которые, якобы, присвоил Виктор Янукович.

Накануне арабский телеканал "Аль-Джазира" обнародовал засекреченное решение украинского суда о конфискации этих денег. 94 страницы, на которых можно найти все фамилии и названия компаний. Одну из них возглавляла в то время руководитель Нацбанка Валерия Гонтарева и личный банкир Петра Порошенко.

По словам Саакашвили, они то и вывозили деньги из страны в оффшоры. Политик потребовал наказать чиновников, отмечает телеканал "Россия 24".

Вести.Ru: последние новости
Военная разведка США сообщила подробности гибели аргентинской субмарины ЕС отказался выделять Украине 600 млн евро 57 процентов американцев считают, что Дональд Трамп не подходит на роль президента
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нашли способ стать «повелителями всей нефти мира»
Жириновский устроил дебош на телешоу
Киев занялся подсчетами после предложения Путина по военной технике
«Северному потоку-2» хотят положить конец
Путин высказался о поездке Порошенко на Мальдивы
Видео
03:59
Жириновский устроил дебош в прямом эфире
Политика
01:33
США придумали новый способ «напугать» Россию
Оружие Армия
00:45
Арестован организатор убийства Карлова
Политика Происшествия
Танец в халатах вызвал ажиотаж в соцсети
Безумный мир
10:45
Молодая жена Краско прокомментировала новый скандал
Шоу-бизнес
00:36
Грузовик застрял в тоннеле в Подмосковье
Новости Москвы Происшествия
04:16
Чиновникам запретили тыкать в инспекторов ГИБДД
Общество
00:29
Аршавиной досталось от Невзорова
Шоу-бизнес
00:54
Мария Миронова раскрыла, что думает о Марии Голубкиной
Шоу-бизнес
01:22
Россиянин прыгнул с балкона и остался жив
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение