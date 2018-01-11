«Азов» удалил фотографии с американским летальным оружием

Пресс-служба украинского батальона «Азов» удалила со своего сайта фотографии с американскими гранатометами PSRL-1. Внимание на это в своем твиттере обратил ведущий исследователь BellingCat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер.

По словам Толера, с сайта «Азова» пропал материал со снимками, на которых были запечатлены военные с опознавательными знаками «Азова» и с PSRL-1 в руках.

«Возможно, и даже есть высокая вероятность того, что эти гранатометы сейчас хранятся на складе, но летом они там [у «Азова»] были», — отметил он.

Свое заявление Толер сопроводил скриншотом удаленного материала.

A story on https://t.co/8FFCpW0BYp was deleted this morning showing soldiers with Azov insignia using the PSRL-1. It's very possible, even likely, that these grenade launchers are in armories now, but they were there in the summer. pic.twitter.com/E5YrBQ5mql— Aric Toler (@AricToler) 10 января 2018 г.

Ранее Толер заявил, что украинская армия уже использует на передовой в Донбассе американское летальное оружие, хотя поставки Украине некоторых видов вооружений из США были одобрены американскими властями только в декабре. Он сказал, что оружие — предположительно, ручные гранатомёты — оказалось в распоряжении батальона «Азов» в 2017 году.

Двадцать первого декабря 2017 года администрация президента США Дональда Трампа одобрила коммерческие поставки летального оружия на Украину. Речь идет о поставках снайперских винтовок M107A1 и амуниции на 41,5 миллиона долларов. Согласия на поставки ракетных комплексов Javelin Вашингтон не дал.