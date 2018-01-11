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Жители Донбасса массово засобирались за рубеж
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Жители Донбасса массово засобирались за рубеж 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Донецкой области в прошлом году оформили рекордное количество заграничных украинских паспортов. Об этом свидетельствуют данные Главного управления Государственной миграционной службы, передает УНИАН.

Уточняется, что в 2017 году за загранпаспортом обратилось более 114 тысяч жителей Донецкой области, что превышает аналогичный показатель 2016 года на 51 тысячу человек. Причиной столь повышенного интереса специалисты видят введение безвизового режима со странами шенгенского соглашения.

Особо отмечается, что за документами обращаются как жители подконтрольных Киеву территорий, так и граждане самопровозглашенной ДНР.

9 января компания Henley&Partnerts опубликовала ежегодный «индекс паспортов», согласно которому украинский документ оказался ценнее российского — граждане России могут беспрепятственно въезжать в 110 стран мира, украинцы — на 4 государства больше.

Безвизовый режим между Евросоюзом и Украиной начал действовать 11 июня 2017 года. Украинцы могут находиться на территории Шенгенской зоны не более 90 дней в течение полугода. При этом у них нет права на работу или учебу в Европе.

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