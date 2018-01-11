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Полиция ФРГ остановила грузовики с гаубицами из США
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Немецкая полиция остановила грузовики с американскими гаубицами 

RT на русском 3 часа назад
Фото: EPA

Немецкие полицейские остановили на востоке страны шесть грузовиков, перевозивших американские самоходные гаубицы.

Об этом сообщает Bild.

Причиной данного поступка сотрудников правоохранительных органов стали нарушения, которые допустила транспортно-экспедиционная компания.

В частности, полицейские установили, что водители грузовиков не имели необходимых транспортных документов и специального разрешения на провоз такого рода груза по территории ФРГ. К тому же вес и габариты военной техники превышали установленные нормы.

Отдельно отмечается, что подобные колонны должны иметь соответствующий эскорт.

По данным издания, полиция запретила дальнейшее движение грузовиков до тех пор, пока не будут выполнены все условия для перевозки подобного груза.

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