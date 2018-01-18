«Олимпийское перемирие» оказалось под угрозой

Санкционные игры: «олимпийское перемирие» под угрозой

«Олимпийское перемирие» под угрозой из-за новых обвинений США и требований КНДР. Дональд Трамп назвал Россию виновной в саботаже северокорейских санкций ООН. Государственная пресса КНДР призвала США не просто перенести, а полностью отменить военные учения на полуострове — шаг, на который Пентагон ни за что не пойдет.

«Россия подрывает то, что делает Китай», — так, по версии Дональда Трампа, обстоят дела с выполнением нового пакета санкций ООН в отношении Северной Кореи, который поддержала и Россия. Как рассказывали ранее источники Reuters, российские танкеры были замечены при поставках топлива в КНДР. Причем, по некоторым данным, суда даже не заходили в северокорейские порты, а перекачивали нефть с борта на борт прямо в море, рассказывает востоковед из Южной Кореи Федор Тертицкий.

Федор Тертицкий, востоковед из Южной Кореи:

«Я думаю, это, может быть, следствие недавних новостей о том, что российские танкеры передают нефть Северной Корее: они встречаются с северокорейскими кораблями где-то в море и прямо там с корабля на корабль перекачивают нефть. До этого похожие сообщения были про китайские танкеры. Я думаю, что, скорее всего, что-то за этим стоит, потому что Северная Корея очень сильно в этом заинтересована, и, кроме того, сам факт, что были передачи с российских судов на северокорейские суда, зафиксирован спутниковыми снимками. Действительно, такой метод обхода санкций Северной Кореей применялся. Единственное, неизвестно, происходит это с благословления Москвы или же это чья-то частная инициатива, то есть северокорейцы с кем-то договорились, и это им делают за деньги».

Официально Россия все обвинения отрицает. Как заявили 18 января в МИД, санкционные комитеты ООН не предъявляли Москве никаких претензий по режиму ограничений в отношении КНДР. Стоит отметить, что американское законодательство допускает и почти обязывает администрацию принимать меры против нарушителей санкционного режима. Ранее под санкции уже попали несколько российских граждан и связанные с ними компании с регистрацией в других государствах.

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Москва в дискуссиях о расширении ограничений ООН традиционно выступала с более мягкой позицией, чем другие члены Совбеза: мол, санкции санкциями, но морить голодом 25 миллионов человек или оставлять их экономику без топлива — это жестокость. В итоге российская сторона соглашалась на расширение санкций, но с оговорками: наказывать Пхеньян за ядерные испытания — это правильно, но запугивать режим, который именно от страха стал разрабатывать ядерное оружие, глупо.

Теперь, когда США снова заговорили о санкциях, а Пентагон вряд ли отменит совместные с Сеулом учения, не накроется ли медным тазом идея с совместным проходом КНДР и Южной Кореи на церемонии открытия Олимпиады?

Алексей Маслов, руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики:

«Я думаю, что особой опасности срыва потепления между двумя Кореями нет. Конечно, обе команды пройдут под общим флагом, и вряд ли может что-то серьезное произойти. Но есть другая сторона вопроса. Если мы посмотрим на заявление Трампа, там есть одна деталь. Трамп намекает на то, что США и КНР пытаются все урегулировать, при этом Россия пытается все сорвать. В этом заявлении есть попытка вбить клин между Россией и Китаем, у которых сегодня консолидированная позиция по северокорейскому вопросу, и при этом как можно ближе привязать США к идее урегулирования на Корейском полуострове. Пока что именно позиция и заявления России по Северной Корее, как показывает ситуация, оказались правильными: надо ждать, надо постоянно находиться в режиме переговоров с Северной Кореей, и в конце концов можно отодвинуть мир от этой опасной черты. Так и произошло, то есть Россия оказалась здесь права, и США это обидно. Но это, я думаю, никоим образом не повлияет на дальнейшее ухудшение отношений между Россией и США, поскольку и так уже дальше, честно говоря, идти некуда».

Потепления и обострения на Корейском полуострове не стоит воспринимать в отрыве от истории последних нескольких десятков лет. На этой неделе военные КНДР и Южной Кореи провели первые контакты по каналу экстренной связи. Но нельзя забывать, что канал был перекрыт всего несколько лет назад.

На Олимпиаде спортсмены Сеула и Пхеньяна могут выйти под флагом «единой Кореи» — белым полотном с изображением Корейского полуострова. Но это уже происходило дважды — на рубеже тысячелетий и в нулевых годах. Видимо, поэтому самые матерые востоковеды относятся к северокорейской проблематике довольно спокойно.