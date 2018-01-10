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На Украине призвали ударить по России «флотом дронов»
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На Украине призвали ударить по России «флотом дронов» 

Рамблер 7 часов назад
Фото: РИА Новости

Главный редактор украинского портала «Цензор. Нет» Юрий Бутусов в соцсети Facebook призвал власти страны ударить «флотом дронов» по российским военным базам.

Бутусов пишет, что у сирийских «повстанцев», «людей незашоренных и мотивированных», можно поучиться ведению войны XXI века. Так журналист описывает тактику применения беспилотных летательных аппаратов боевиками запрещенного в России «Исламского государства» против российской авиабазы Хмеймим, указывая при этом на «отставание» Украины от террористов в масштабе и качестве применения дронов.

«Боевая группа сирийцев совершила выдающийся подвиг», — считает он.

Журналист отмечает, что «российские военные базы на Донбассе» открыты для ударов с воздуха, а «насыщение армии и спецслужб флотом беспилотников» — это будущее Украины.

В ночь с 5 на 6 января боевики ИГИЛ попытались атаковать авиабазу Хмеймим с помощью ударных беспилотников. Семь из тринадцати дронов были сбиты российскими военными, а управление над шестью удалось перехватить.

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