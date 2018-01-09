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США поставят Украине другой ПТРК вместо «Джавелинов»
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США поставят Украине другой ПТРК вместо «Джавелинов» 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины не получат от США противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin. Вместо них Украине передадут комплексы Tow. Об этом сообщает издание «Укринформ» со ссылкой на представителя Генштаба ВСУ.

Источник отметил, что оружие не может быть передано полку «Азов», так как он входит в состав МВД и не может иметь на вооружении американских ПТРК.

Процедура поставки может длиться до года.

Ранее исследователи проекта BellingCat сообщили о том, что полк МВД Украины «Азов» получили на вооружение американские противоракетные комплексы Javelin.

В декабре американские СМИ писали, что президент Трамп одобрил поставки на Украину ПТРК Javelin на 47 млн долларов.

 Ещё 3 источника 
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