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Анонсировано важное обращение Назарбаева к народу
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Анонсировано важное обращение Назарбаева к народу 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подготовил «важное заявление» для жителей страны. Об этом сообщает BNews.kz.

Назарбаев обратится к народу 9 января в эфире республиканских телеканалов.

По данным ng.kz, выступление главы государства покажут каналы «Хабар» и «Евразия» в 19:00 по времени Астаны (16:00 по Москве).

Тема предстоящего обращения Назарбаева не раскрывается.

В январе прошлого года Назарбаев, возглавляющий Казахстан с 1991 года, обратился к народу с заявлением, посвященным перераспределению полномочий между ветвями власти. Тогда он, среди прочего, объявил о делегировании части полномочий от президента к другим органам власти.

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