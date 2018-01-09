Анонсировано важное обращение Назарбаева к народу

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подготовил «важное заявление» для жителей страны. Об этом сообщает BNews.kz.

Назарбаев обратится к народу 9 января в эфире республиканских телеканалов.

По данным ng.kz, выступление главы государства покажут каналы «Хабар» и «Евразия» в 19:00 по времени Астаны (16:00 по Москве).

Тема предстоящего обращения Назарбаева не раскрывается.

В январе прошлого года Назарбаев, возглавляющий Казахстан с 1991 года, обратился к народу с заявлением, посвященным перераспределению полномочий между ветвями власти. Тогда он, среди прочего, объявил о делегировании части полномочий от президента к другим органам власти.