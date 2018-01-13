Ещё
ЦРУ обратилось к известному певцу с просьбой по РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦРУ обратилось к известному певцу с просьбой по РФ 

Рамблер 4 часа назад

Американский диджей, композитор и исполнитель Моби (Ричард Мелвилл Холл), известный под псевдонимом Моби, рассказал, что информацию о связях между президентом США Дональдом Трампом и Россией распространял через свои аккаунты в соцсетях по просьбе своих друзей — сотрудников ЦРУ, сообщается на сайте Pitchfork.

«Они сказали: "Послушай, у тебя больше подписчиков в социальных сетях, чем у любого из нас, ты не мог бы опубликовать какие-то из этих вещей… просто разместить их?».

Год назад музыкант так и поступил. В феврале 2017 года Моби оставил в социальных сетях серию постов, утверждая, что располагает инсайдерской информацией о связях между администрацией Трампа и Россией. Продюсер и диджей рассказал, что после разговора с друзьями он якобы узнал, что досье на Трампа на 100% реальное и что российское правительство «шантажировало» президента.

>> Трампа высмеяли на обложке журнала

По его словам, «бывшие и действующие сотрудники ЦРУ» были обеспокоены «сговором Трампа с Россией», считая, что у Путина появился «российский агент в качестве президента Соединенных Штатов».

«Это действительно тревожно. Наверное, мы все должны, если можно так выразиться, пристегнуть ремни безопасности и держаться», — заявил он.

 Ещё 43 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочь Джигарханяна покончила с собой
Умер участник встречи с Грудининым
Украина наказала иностранцев за Крым
Появились подробности трагедии с убийством жены спецназовцем
Появились неожиданные факты о выдвижении Собчак
Видео
00:27
Украина наказала иностранцев за Крым
Украина В мире
01:27
В США начали оживать вмерзшие в лед аллигаторы
Погода
02:43
Трампа высмеяли на обложке журнала
США В мире
04:06
Соперничество Грудинина с Жириновским набирает обороты
Политика
02:24
Нападение разъяренного слона на бегемотов попало на видео
Происшествия
01:43
Появились неожиданные факты о выдвижении Собчак
Политика
02:43
Умер участник встречи с Грудининым
Политика
00:58
В РФ ответили на предложение вернуть Крым Украине
Политика
01:37
В США предрекли Украине новый «майдан»
Украина В мире
00:57
ЦРУ обратилось к известному певцу с просьбой по РФ
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение