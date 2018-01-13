ЦРУ обратилось к известному певцу с просьбой по РФ

Американский диджей, композитор и исполнитель Моби (Ричард Мелвилл Холл), известный под псевдонимом Моби, рассказал, что информацию о связях между президентом США Дональдом Трампом и Россией распространял через свои аккаунты в соцсетях по просьбе своих друзей — сотрудников ЦРУ, сообщается на сайте Pitchfork.

«Они сказали: "Послушай, у тебя больше подписчиков в социальных сетях, чем у любого из нас, ты не мог бы опубликовать какие-то из этих вещей… просто разместить их?».

Год назад музыкант так и поступил. В феврале 2017 года Моби оставил в социальных сетях серию постов, утверждая, что располагает инсайдерской информацией о связях между администрацией Трампа и Россией. Продюсер и диджей рассказал, что после разговора с друзьями он якобы узнал, что досье на Трампа на 100% реальное и что российское правительство «шантажировало» президента.

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По его словам, «бывшие и действующие сотрудники ЦРУ» были обеспокоены «сговором Трампа с Россией», считая, что у Путина появился «российский агент в качестве президента Соединенных Штатов».

«Это действительно тревожно. Наверное, мы все должны, если можно так выразиться, пристегнуть ремни безопасности и держаться», — заявил он.