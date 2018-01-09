Между Украиной и Польшей разгорается новый скандал

На одном из предприятий в Польше сотрудников из Украины обязали носить сине-желтую униформу. Об этом пишет издание «Укринформ» со ссылкой на польские СМИ.

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Руководство компании Lindab под Варшавой, специализирующейся на производстве строительных компонентов, обязало сотрудников из Украины носить униформу сине-желтой расцветки. По их словам, это облегчает коммуникацию. У правозащитников на этот счет другое мнение — они уверены, что речь идет о дискриминации по национальному признаку.

В компании 200 сотрудников, 40 из которых — украинцы. У каждого отдела своя униформа, и только украинцы носят одежду желто-синих цветов вне зависимости от того, в каком отделе они работают.

По словам руководства Lindab, эти цвета носят все сотрудники, не знающие польского языка. Для облегчения коммуникации с этими сотрудниками сразу общаются через переводчика из числа польских сотрудников компании, знающих украинский язык. Правозащитники обеспокоены ситуацией на предприятии и считают, что украинцы терпят дискриминацию из-за боязни потерять работу.