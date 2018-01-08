Ещё
Венгрия назвала беженцев «мусульманскими захватчиками»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Премьер Венгрии назвал беженцев «мусульманскими захватчиками» 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © AP Photo / Emilio Morenatti

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал прибывающих в Европу беженцев "мусульманскими захватчиками" и заявил, что его страна не намерена в будущем принимать мигрантов.

По мнению главы венгерского правительства, приток мусульманского населения приведет к появлению "параллельных сообществ" внутри государства.

"Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы рассматриваем их как мусульманских захватчиков", — заявил Орбан изданию Welt.

Он также призвал лидеров ведущих европейских государств проявлять уважение к Венгрии. По его словам, многие страны Евросоюза обвиняют венгерских властей в том, что Будапешт получает средства из Фонда сплоченности ЕС, однако отказывается принимать беженцев. Однако Орбан отметил, что выделение денег Венгрии из этой структуры никак не связано с вопросом беженцев в связи с тем, что есть "справедливый баланс", так как венгерская сторона открыла свой рынок для свободной конкуренции.

В конце прошлого года Еврокомиссия подала в суд ЕС иск против Венгрии, Польши и Чехии за отказ принять беженцев в рамках программы по релокации мигрантов.

РИА Новости: последние новости
Число погибших в ходе протестов в Иране увеличилось до 20 В Южной Корее выявили проблемы со здоровьем Ким Чен Ына, сообщили СМИ В Южной Корее предостерегли от недооценки Ким Чен Ына
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Террорист Хаттаб отравился письмом
Сирийская армия разблокировала базу под Дамаском
«Мне нужен Кремль, чтобы вернуть Советский Союз»
«Это беспредел»: Россия пригрозила выходом из ВТО
Россию обвинили в подготовке к захвату Европы
Видео
Азаров рассказал о планах Киева подорвать газопроводы
В мире Украина
00:24
Очаровательно моргающую сову сняли на видео
00:59
Падение гимнастки из РФ в цирке Гомеля попало на видео
Происшествия Другое
00:13
В Ирландии мужчина сыграл в футбол с ураганом
Катастрофы В мире
02:05
Заставшему девушку с любовником шахтеру выстрелили в лицо
Происшествия Криминал
06:00
Турок с дубинкой устроил засаду на Санта-Клауса
В мире Происшествия
00:38
В Новой Гвинее эвакуировали остров из-за вулкана
Катастрофы В мире
00:33
Разведчики ВВО перехватили «противника» в лесу
Войска Армия
00:46
В Пиренеях сноубордист устроил гонки с лавиной
Происшествия Катастрофы
46:59
Украина требует назвать «оккупацией» пребывание в СССР
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение