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В Европе может произойти вторая Фукусима
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СМИ: в Европе может случиться вторая «Фукусима» 

ТК «Звезда»
Фото: Xu Jinquan / Xinhua / Globallookpress

Жителям разных стран, живущих в непосредственной близости от атомных электростанций (АЭС) начали раздавать таблетки йода.

Жителям Германии и Голландии бесплатно раздают таблетки с йодом — основным видом защиты организма от воздействия радиации. Всего лекарства получили около трех миллионов жителей, живущих поблизости от АЭС в Доэле и Тианже, расположенные на территории Бельгии недалеко от границы с Германией и Голландией.

Как сообщает итальянское издание Gli Occhi Della Guerra, реакторы данных АЭС, построенных еще в 1970-е годы, дали трещину и в любой момент могут разразиться атомной катастрофой.

«Инспекторы зафиксировано 13047 трещин на АЭС в Доэле и 3149 в Тианже, что соответствует в процентном соотношении увеличению их количества в два раза по сравнению с показателями двухлетней давности», — пишет газета.

Как отмечают итальянские журналисты, в случае аварии на реакторах станций под удар могут попасть крупные промышленные центры с населением несколько миллионов человек.

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