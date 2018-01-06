В британской королевской семье ждут пополнения

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Букингемский дворец объявил о беременности старшей внучки Елизаветы II 

ТАСС 8 часов назад
Фото: Hannah McKay/Pool Photo via AP

Старшая внучка королевы Великобритании Елизаветы II, наездница Зара Тиндэлл, более известная как Зара Филлипс, и ее муж, бывший капитан сборной Англии по регби Майк Тиндэлл, ожидают ребенка. Об этом информировал Букингемский дворец со ссылкой на представителя семьи Зары, который сообщил: "Я могу подтвердить, что Зара беременна вторым ребенком".

В направленном в ТАСС сообщении дворца также сказано, что "королева и члены королевской семьи были очень рады услышать эту новость".

У состоящих в браке с 2011 года Зары и Майка уже есть один ребенок — дочь Мия Грейс Тиндэлл, родившаяся в 2014 году. Следующая беременность Зары прервалась выкидышем в конце 2016 года.

36-летняя Зара Тиндэлл, которую британцы по старой памяти часто продолжают называть по ее девичьей фамилии Филлипс, является дочерью известных наездников — принцессы Анны, которая в 1971 году выигрывала чемпионат Европы по конному спорту, и ее первого мужа олимпийского чемпиона Марка Филлипса. Сама Зара была чемпионкой мира, чемпионкой Европы и вице-чемпионкой Олимпийских Игр. За достижения в конному спорте она была признана спортсменкой года в Великобритании в 2006 году спустя 35 лет после того, как аналогичную награду получила ее мать.

У Елизаветы II пока есть пятеро правнуков. Ожидается, что в апреле родится шестой, коим окажется третий ребенок принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кэтрин. Таким образом второй ребенок Зары и Майка, чье появление на свет должно состояться летом, должен будет стать седьмым правнуком Ее Величества.

Впрочем, этот ряд может быть затем продолжен, поскольку 19 мая в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка, которую королевская семья считает своей домашней церковью, состоится церемония венчания внука королевы принца Гарри и американской актрисы и фотомодели Меган Маркл. Прошлой весной Гарри признался, что мечтает о собственных детях. В конце ноября, уже после помолвки, и принц, и его невеста подтвердили намерение завести семью и воспитать наследников.

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