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Раскрыта тайна прически Трампа
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Раскрыта тайна прически Трампа 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Reuters

Необычная прическа президента США Дональда Трампа — результат процедуры по пересадке волос. Об этом журналист Майкл Вулф со ссылкой на дочь Трампа Иванку рассказывает в своей книге «Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри». Выдержки из нее приводит The New York Post.

«Она часто рассказывала друзьям о технической стороне этого вопроса. После пересадки волос абсолютно лысая макушка окружена кудрявыми волосами спереди и по сторонам. Они направлены со всех сторон таким образом, чтобы сойтись в центре, затем зачесаны назад и зафиксированы гелем», — пишет Вулф.

«Что касается цвета, то она часто рассказывает смешную историю. Его причина в средстве Just for Men: чем дольше его держишь на волосах, тем темнее получается цвет. Из-за нетерпеливости Трампа и выходит такой оранжевый блонд», — резюмирует он.

Издание отмечает: процедура против облысения, к которой прибегнул Трамп, предполагает удаление облысевшего участка кожи головы и подтягивание на его место более волосистой части.

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