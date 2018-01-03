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Вероятность терактов в РФ назвали «крайне высокой»
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The Sun предупредила британских туристов о «крайне высокой» вероятности терактов в России 

RT на русском 5 часов назад
Фото: Reuters

Туристам из Соединённого Королевства этой зимой нужно будет проявить особую бдительность, посещая Россию: по данным Форин-офиса, вероятность терактов в этой стране в настоящий момент является «крайне высокой», пишет британская The Sun. По данным издания, аналогичный уровень террористической угрозы наблюдается также в США, Германии и Франции.

Британским туристам, которые в ближайшее время отправятся в Россию, следует проявить особую осторожность, поскольку в этой стране велик риск терактов, сообщает The Sun. Журналисты таблоида, воспользовавшись опубликованными министерством иностранных дел Соединенного королевства рекомендациями для туристов, составили карту популярных у британских отдыхающих стран, обозначив на ней уровень террористической опасности для каждой из них — и Россия, наряду с США, Францией и Германией, обозначена на ней красным цветом, что означает, что министерство оценивает вероятность теракта в них как «крайне высокую».

Впрочем, как отмечается в материале, угроза терроризма в последние месяцы стала сильнее ощущаться и в других странах, которые часто посещают британцы: в частности, по данным Форин-офиса, вероятность терактов в таких страны, как Австралия, Таиланд, Турция, Мальдивы и Филиппины, этой зимой также будет «крайне высокой».

«Международный терроризм остаётся серьёзной угрозой для британских подданных, проживающих за границей или выезжающих туда, — цитируют авторы статьи заявления министерства. — Теракты могут произойти в любом месте мира, и происходят они как правило почти или совсем без предупреждения. Целью террористических атак за границей, как и прежде, будут западные интересы, и в это понятие входят британские туристы, путешественники и экспаты».

Как подчёркивается в статье, согласно так называемому Глобальному индексу терроризма, самой опасной в плане терроризма страной Западной Европы в настоящий момент является Франция. Отправляющимся в эту страну британцам министерство иностранных дел рекомендует проявлять «особую бдительность» на рождественских ярмарках и других крупных общественных мероприятиях, отмечают журналисты The Sun.

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