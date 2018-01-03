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Появились подробности уничтожения преемника Хаттаба
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Появились подробности уничтожения преемника Хаттаба 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости

Агентство «Росбалт» сообщило подробности уничтожения арабского наемника Абу аль-Валида, который после смерти Хаттаба распределял деньги для боевиков в Чечне.

По данным источников, аль-Валид был застрелен 16 апреля 2004 года во время спецоперации батальона «Восток» в Веденском районе Чечни. «Росбалт» пишет, что на месте боя не было обнаружено тел боевиков, только следы крови и медикаменты.

Через несколько дней силовиками был найден импровизированный морг (вырытая в земле яма, покрытая досками), в котором лежал труп предводителя террористов. По данным источников агентства, боевики создали целую сеть из подземных укрытий и подобных хранилищ тел. Все это позволяло экстремистам успешно скрываться от федеральных сил и прятать трупы товарищей.

Ранее считалось, что аль-Валид погиб в результате артиллерийского обстрела в одном из горных районов Чечни. По одной из версий, по позициям боевиков был нанесен удар с воздуха, по другой — расположение террористов обстреляли из минометов.

Абу аль-Валид появился на Северном Кавказе в середине 1990-х годов, был одним из ближайших сподвижников лидера террористов Хаттаба. После смерти последнего в 2002 году начал распределять финансовые потоки из-за рубежа, его называли лидером арабских наемников.

Считается, что аль-Валид планировал и принимал участие в серии крупных терактов по всей территории России, руководил засадами на колонны федеральных сил. Кроме того, был в числе боевиков, вторгшихся в 1999 году в Дагестан, что в конечном итоге привело к началу второй чеченской войны и почти полной ликвидации бандподполья на Северном Кавказе.

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